Primer año del retorno de Donald Trump: Entre aranceles, amenazas y la tensión por Groenlandia

Por CNN Chile

21.01.2026 / 22:54

Conduce: Alicia Contreras.

En un nuevo capítulo de Conexión Global Prime, conversamos sobre el primer año desde el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca, un periodo marcado por los aranceles y la captura de Nicolás Maduro, entre otros temas.

Además, en esta edición, conversamos con Javier Arnaut, economista, profesor y jefe del Departamento de Economía y Ciencia Social de la Universidad de Groenlandia, sobre la ofensiva del mandatario norteamericano en Groenlandia.

“Se ve con mucho rechazo esas intenciones norteamericanas de tomar posesión de la isla; hay un poco de miedo por parte de la población, pero también hay una especie de unión generalizada“, sostuvo el especialista.

