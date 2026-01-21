Primer año del retorno de Donald Trump: Entre aranceles, amenazas y la tensión por Groenlandia

SII anuncia medidas de alivio tributario para personas afectadas por incendios forestales en Ñuble y Biobío
Las medidas van dirigidas para contribuyentes de 16 comunas de las regiones de Ñuble y Biobío.
Conduce: Alicia Contreras.
En un nuevo capítulo de Conexión Global Prime, conversamos sobre el primer año desde el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca, un periodo marcado por los aranceles y la captura de Nicolás Maduro, entre otros temas.
Además, en esta edición, conversamos con Javier Arnaut, economista, profesor y jefe del Departamento de Economía y Ciencia Social de la Universidad de Groenlandia, sobre la ofensiva del mandatario norteamericano en Groenlandia.
“Se ve con mucho rechazo esas intenciones norteamericanas de tomar posesión de la isla; hay un poco de miedo por parte de la población, pero también hay una especie de unión generalizada“, sostuvo el especialista.
