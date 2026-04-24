País carabineros

Carabineros da de baja a siete funcionarios tras choque fatal en Santiago protagonizado por efectivo ebrio

Por CNN Chile

24.04.2026 / 13:52

{alt}

La institución informó la expulsión inmediata del funcionario detenido por conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte, además de otros seis uniformados vinculados a los hechos. La víctima falleció durante la jornada tras permanecer grave.

Carabineros informó la baja inmediata de siete funcionarios tras el accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada de este viernes en la comuna de Santiago, hecho protagonizado por un efectivo policial que conducía en estado de ebriedad y que terminó con la muerte de una mujer.

Mediante un comunicado, la institución señaló que el funcionario involucrado fue detenido y expulsado de las filas policiales, luego de establecerse su responsabilidad en el choque ocurrido en la intersección de San Francisco con Tarapacá.

Horas más tarde se confirmó el fallecimiento de la víctima, una joven de nacionalidad colombiana identificada con las iniciales M.F.R., quien se trasladaba en un vehículo de aplicación y había sido ingresada en estado crítico a la ex Posta Central.

Según los antecedentes conocidos, el vehículo conducido por el carabinero no habría respetado las condiciones del tránsito, provocando la colisión. Tras el impacto, los ocupantes del automóvil se dieron a la fuga sin auxiliar a la afectada.

Posteriormente, el funcionario acudió a una unidad policial para denunciar el supuesto robo del vehículo. Sin embargo, diligencias posteriores permitieron establecer su presunta participación directa en el accidente.

Carabineros indicó que otros seis funcionarios también fueron desvinculados tras acreditarse su vinculación con los hechos, aunque no entregó detalles específicos sobre el rol de cada uno.

“Este hecho constituye una falta gravísima e inaceptable, absolutamente contraria a los principios y valores institucionales”, señaló la institución, junto con expresar condolencias a la familia de la víctima.

Además, se informó que todos los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público y que las investigaciones administrativas continúan “con el máximo rigor”.

Durante esta tarde, el exfuncionario será formalizado por conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte y por huir del lugar sin prestar ayuda.

DESTACAMOS

País CNN Íntimo regresa con Matilde Burgos: Andrés Zaldívar inaugura la nueva temporada este domingo

LO ÚLTIMO

País Carabineros da de baja a siete funcionarios tras choque fatal en Santiago protagonizado por efectivo ebrio
"No hubo financiamiento público, salvo por el servicio": Kast confirma fiscalización de Contraloría por almuerzo en La Moneda
Fintual triunfa en el Festival de Fútbol Cine: Su comercial "Walkover" se lleva el primer lugar
Presidente Kast respalda a ministro Quiroz tras críticas: "Ha sorprendido por su capacidad de diálogo y conocimiento técnico"
"Para parafrasear a Lagos le faltan centenares de kilómetros": Lagos Weber tras cita del presidente Kast a su padre
Elecciones en Perú: A 12 días de la votación aún no se conocen los resultados