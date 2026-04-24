Presidente Kast respalda a ministro Quiroz tras críticas: “Ha sorprendido por su capacidad de diálogo y conocimiento técnico”

El mandatario dijo que no reconoce "ninguna" de las falencias graves que se han señalado respecto al jefe de la billetera fiscal.

El presidente José Antonio Kast salió en defensa del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, luego de las críticas que recibió por su conducción política.

Esto, porque el exministro Cristian Monckeberg planteó en Radio Infinita que “el ministro Quiroz tiene falencias graves. Desde el punto de vista no economicista, no de Hacienda. Yo no lo voy a discutir porque no soy economista, no es mi tema”.

Y comentó que el jefe de la billetera fiscal debería apoyarse más en los ministros políticos del Ejecutivo para avanzar en acuerdos.

Así, el mandatario dijo en un punto de prensa desde La Moneda que “es legítimo que cada uno exprese su opinión y es sano que haya debate. Hubo mucho debate respecto de cómo tomamos las medidas para enfrentar el alza a los combustibles, pero creo que el tiempo y lo que ha sucedido en el mundo nos ha dado la razón”.

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De todos modos, aseveró que la relación entre ministros del comité político “ha sido muy buena” y que “ha habido un trabajo en equipo como nunca”.

Consultado sobre los dichos de Monckeber, el presidente Kast afirmó: “Yo no podría reconocer ninguna de las falencias graves que alguien señale del ministro Quiroz”.

“Yo encuentro que ha sorprendido a todas las personas; ustedes lo han visto en las distintas entrevistas, presentaciones tanto nacionales como frente a inversionistas extranjeros; quedan sorprendidos de la capacidad de diálogo, de la capacidad de escuchar y del conocimiento técnico que tiene”, remarcó.

En ese sentido, sostuvo que sería bueno reunirse con quienes “tienen una mirada más crítica del ministro Quiroz para que vayamos confrontando opiniones, conocimientos. Si es legítimo, hay muchos economistas que hoy día pueden tener una opinión”.