“No hubo financiamiento público, salvo por el servicio”: Kast confirma fiscalización de Contraloría por almuerzo en La Moneda

El presidente José Antonio Kast reconoce que la Contraloría General de la República inició una auditoría por el encuentro privado con excompañeros universitarios en el Palacio de La Moneda y asegura que su gobierno entregó toda la documentación solicitada.

El mandatario informó este jueves que los fiscalizadores del organismo llegaron hasta la sede de Gobierno para recabar antecedentes sobre la polémica cita. “Le hemos contestado todos los oficios de fiscalización”, afirmó Kast, quien detalló que las respuestas enviadas incluyen registros sobre el uso del casino presidencial, un cóctel ofrecido y el almuerzo mismo.

El jefe de Estado manifestó que espera un dictamen pronto con todos los elementos sobre la mesa.

Detalles de la auditoría en curso

La indagación busca esclarecer si existió un eventual uso indebido de recursos fiscales en el evento. Sobre el punto más álgido, Kast declaró que “en el tema del almuerzo no hubo financiamiento público, salvo por el servicio”.

Según reportó Radio Bíobio, con esta aclaración, el presidente admite un componente limitado de gasto estatal, vinculado únicamente a la atención del personal durante la actividad, mientras descarta que los alimentos o la organización general hayan implicado desembolsos del erario.