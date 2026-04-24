País josé antonio kast

“No hubo financiamiento público, salvo por el servicio”: Kast confirma fiscalización de Contraloría por almuerzo en La Moneda

Por CNN Chile

24.04.2026 / 13:47

{alt}

El presidente José Antonio Kast reconoce que la Contraloría General de la República inició una auditoría por el encuentro privado con excompañeros universitarios en el Palacio de La Moneda y asegura que su gobierno entregó toda la documentación solicitada.

El mandatario informó este jueves que los fiscalizadores del organismo llegaron hasta la sede de Gobierno para recabar antecedentes sobre la polémica cita. “Le hemos contestado todos los oficios de fiscalización”, afirmó Kast, quien detalló que las respuestas enviadas incluyen registros sobre el uso del casino presidencial, un cóctel ofrecido y el almuerzo mismo.

El jefe de Estado manifestó que espera un dictamen pronto con todos los elementos sobre la mesa.

Detalles de la auditoría en curso

La indagación busca esclarecer si existió un eventual uso indebido de recursos fiscales en el evento. Sobre el punto más álgido, Kast declaró que “en el tema del almuerzo no hubo financiamiento público, salvo por el servicio”.

Según reportó Radio Bíobio, con esta aclaración, el presidente admite un componente limitado de gasto estatal, vinculado únicamente a la atención del personal durante la actividad, mientras descarta que los alimentos o la organización general hayan implicado desembolsos del erario.

DESTACAMOS

País CNN Íntimo regresa con Matilde Burgos: Andrés Zaldívar inaugura la nueva temporada este domingo

LO ÚLTIMO

País Carabineros da de baja a siete funcionarios tras choque fatal en Santiago protagonizado por efectivo ebrio
"No hubo financiamiento público, salvo por el servicio": Kast confirma fiscalización de Contraloría por almuerzo en La Moneda
Fintual triunfa en el Festival de Fútbol Cine: Su comercial "Walkover" se lleva el primer lugar
Presidente Kast respalda a ministro Quiroz tras críticas: "Ha sorprendido por su capacidad de diálogo y conocimiento técnico"
"Para parafrasear a Lagos le faltan centenares de kilómetros": Lagos Weber tras cita del presidente Kast a su padre
Elecciones en Perú: A 12 días de la votación aún no se conocen los resultados