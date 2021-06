El doctor Patricio Meza, presidente (s) del Colegio Médico, abordó diferentes situaciones que han marcado la relación del organismo con el Ejecutivo. Sobre la no utilización de gran parte de los ventiladores donados por la CPC, explicó que “no cumplían con los requerimientos para manejar pacientes críticos”. Respecto de la salida de la Mesa Social COVID-19, el profesional sostuvo que la decisión se tomó “considerando que las discusiones que manteníamos no eran consideradas al tomar las decisiones en la Mesa COVID”. Además, detalló que “pedimos las actas para tratar de entender por qué se tomaban ciertas medidas que a ojos nuestros no correspondían a la realidad sanitaria del país”. Finalmente, cuestionó que “estamos al debe en la comunicación de riesgo, no podemos entender que mientras se tiene que cerrar el servicio de urgencia como el de la UC porque no tenía más capacidad, se autoriza el permiso interregional y abrir Fantasilandia”. En el análisis internacional, Raúl Sohr comentó la solicitud del presidente de EE.UU., Joe Biden, de investigar el origen del COVID-19.