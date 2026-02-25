Programas completos Agenda Económica

Las proyecciones del mercado inmobiliario: ¿Conviene comprar una vivienda este 2026?

Por CNN Chile

25.02.2026 / 08:36

Conduce: Natalia Muñoz.

En un nuevo capítulo de Agenda Económica, conversamos sobre las nuevas multas que aplicó la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) por el mega apagón de 2025.

Además, abordamos la reducción de las licencias médicas en Chile: se emitieron un millón menos, lo que implicó una reducción del gasto en cerca de 675 millones de dólares.

Finalmente, en esta edición, dialogamos con Eduardo Hola, broker owner de REMAX Premier, sobre las proyecciones para el sector inmobiliario en 2026, entregando además recomendaciones para quienes quieren adquirir por primera vez una vivienda.

