Gobierno concreta primer vuelo de expulsión de migrantes irregulares | CNN Prime

Sana Mente regresa este sábado con nueva temporada
La nueva temporada del programa, una coproducción con Grupo CAP y Fundación Rassmuss, se estrena este 18 de abril a las 22:00 horas, marcando su retorno con nuevos contenidos sobre salud mental.
Conduce: Mónica Rincón.
En un nuevo CNN Prime, junto a Mónica Rincón, revisamos las principales informaciones de la jornada:
En Entrevista Prime conversamos con el excandidato y líder del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, sobre el plan de reconstrucción nacional presentado por el presidente José Antonio Kast.
La nueva temporada del programa, una coproducción con Grupo CAP y Fundación Rassmuss, se estrena este 18 de abril a las 22:00 horas, marcando su retorno con nuevos contenidos sobre salud mental.