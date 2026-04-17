Gobierno concreta primer vuelo de expulsión de migrantes irregulares | CNN Prime

Conduce: Mónica Rincón.

En un nuevo CNN Prime, junto a Mónica Rincón, revisamos las principales informaciones de la jornada:

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, explicó el plan de reconstrucción nacional y defendió la legislación diciendo que “es un proyecto que beneficia a la clase media”.

El Gobierno concretó su primer vuelo de expulsión de migrantes irregulares.

El tribunal mantuvo la prisión preventiva de Jorge Ugalde, principal sospechoso y único formalizado por el triple homicidio en La Reina.

Comenzó el alto al fuego entre Israel y el Líbano.

En Entrevista Prime conversamos con el excandidato y líder del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, sobre el plan de reconstrucción nacional presentado por el presidente José Antonio Kast.