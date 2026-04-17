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Gobierno concreta primer vuelo de expulsión de migrantes irregulares | CNN Prime

Por CNN Chile

17.04.2026 / 17:06

Conduce: Mónica Rincón.

En un nuevo CNN Prime, junto a Mónica Rincón, revisamos las principales informaciones de la jornada:

  • El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, explicó el plan de reconstrucción nacional y defendió la legislación diciendo que “es un proyecto que beneficia a la clase media”.
  • El Gobierno concretó su primer vuelo de expulsión de migrantes irregulares.
  • El tribunal mantuvo la prisión preventiva de Jorge Ugalde, principal sospechoso y único formalizado por el triple homicidio en La Reina.
  • Comenzó el alto al fuego entre Israel y el Líbano.

En Entrevista Prime conversamos con el excandidato y líder del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, sobre el plan de reconstrucción nacional presentado por el presidente José Antonio Kast.

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