Expansión de la industria salmonera: “El mundo quiere salmón chileno”

Conduce: Sebastián Aguirre.

En una nueva edición de Agenda Económica hablamos sobre la expansión que ha tenido la industria del salmón en términos de exportaciones. Este 2026 ha comenzado con un muy buen impulso y ha subido más de 20,7% en volumen durante el inicio de este año.

Para ello entrevistamos a la presidenta ejecutiva del Consejo del Salmón, Loreto Seguel, quien comentó que este año “está lleno de desafíos” por el cambio de gobierno y los nuevos ciclos políticos.

“Tenemos desafíos país muy grandes y por supuesto que para nosotros, desde el segundo producto más exportado (después del cobre), es una buena noticia las cifras de exportación porque muestran dos cosas: primero, que el mundo demanda el salmón chileno y eso es muy importante; el mundo quiere salmón chileno. Japón, Estados Unidos y China son países que hoy día valoran el salmón chileno”.

El segundo aspecto es que la industria salmonicultora “está hoy día congelada en lo que es producción”.

“No tenemos más concesiones, no nos podemos mover de donde estamos. Pero estas cifras muestran la capacidad innovadora, de reinvención, resiliencia, de enfrentar desafíos de la industria que, a pesar de eso, es capaz de mejorar los formatos, abrir mercados, posicionarse en los mercados y lograr que hoy día las cifras de exportación sean mejores porque hace algunos años no se vendían las cabezas del salmón y hoy día se venden”, agregó Seguel.

De ese modo, remarcó que “tenemos una gran responsabilidad en destrabar la producción, porque si está trabada la producción, mira cómo estamos; hay que ver a dónde podríamos llegar”.

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