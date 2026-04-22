Claudio Agostini propone “bala de plata” para financiar plan de reconstrucción: Igualar el impuesto al diésel con la gasolina

En conversación con CNN Chile Radio, el economista y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez analizó los pilares del proyecto de ley firmado por el Ejecutivo. Agostini advirtió sobre el riesgo de un mayor déficit fiscal y propuso corregir el subsidio a los combustibles fósiles como una medida clave para la sostenibilidad financiera del país y el cumplimiento de metas ambientales.

La reciente firma del Presidente José Antonio Kast al denominado Proyecto de Reconstrucción Nacional y su posterior presión al Congreso para su rápida tramitación ha intensificado el debate económico en sus distintos flancos, uno de ellos su financiamiento.

En entrevista con CNN Chile Radio, el economista y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, Claudio Agostini, analizó los pilares de la iniciativa, como la rebaja del impuesto corporativo y la integración del sistema.

¿Cómo financiar la reforma sin aumentar el déficit?

Uno de los mayores desafíos del Ejecutivo será compensar la menor recaudación que implican los incentivos tributarios. Ante este escenario, Claudio Agostini planteó una alternativa que, a su juicio, tiene el potencial de equilibrar las arcas fiscales y cumplir con objetivos medioambientales: el fin del beneficio tributario al diésel.

“Si uno le hace caso a la OCDE y al Fondo Monetario Internacional, e iguala la tasa del diésel con la de las gasolinas, se podrían recaudar 1.860 millones de dólares. Eso tiene cara de bala de plata: recauda y te reduce la contaminación y la congestión“, sostuvo el académico. Agostini recordó que en Chile el impuesto al diésel es apenas un cuarto del de la gasolina, una distorsión que choca con los compromisos de descarbonización del país.

El experto advirtió que estas medidas “no son una solución mágica para el crecimiento” y señaló que que, si bien la reducción de la tasa impositiva a las empresas mejora la rentabilidad de los proyectos, su magnitud es limitada.

Para Agostini, el foco principal de la inversión hoy no está en los tributos, sino en la “permisología” y la certeza jurídica pues, en sus palabras, un inversionista prefiere mantener la tasa actual a cambio de reducir los plazos de aprobación de proyectos de cuatro años a seis meses.

¿Qué dijo sobre los incentivos específicos?

El economista también mostró reparos frente a ciertas medidas del paquete, como el crédito tributario para la vivienda. A su juicio, eliminar el IVA a las viviendas nuevas para reducir el stock acumulado es una política que distorsiona el mercado. “En una economía de mercado, si tienes un stock que no puedes vender, tienes que bajar los precios. No pedirle al Estado una exención tributaria. Favorece a un sector económico (la construcción) sobre el resto y no hay buenas razones para hacer eso”, criticó.

Finalmente, Agostini recalcó que para retomar tasas de crecimiento económico cercanas al 4%, el país debe abordar problemas estructurales como la baja productividad, que suma 15 años de estancamiento. En ese sentido, llamó a introducir competencia en mercados cerrados, mencionando como ejemplo la apertura del cabotaje marítimo para reducir costos logísticos nacionales.