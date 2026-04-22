Cultura cine

Sydney Sweeney queda fuera de “El diablo viste a la moda” 2: Su escena fue eliminada de la película

Por Camila Morandé

22.04.2026 / 09:58

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La secuencia habría sido parte del inicio del filme y mostraba a Emily Charlton (Emily Blunt) trabajando en Dior con Sweeney interpretándose a sí misma.

Sydney Sweeney finalmente sí grabó una escena para El diablo viste a la moda 2, pero su cameo no quedó en el corte final de la película.

Según un reporte de Entertainment Weekly, la actriz de 28 años filmó una secuencia de alrededor de tres minutos que estaba pensada para aparecer al inicio del filme.

En dicha escena, Sweeney se interpretaba a sí misma como una clienta famosa a la que el personaje de Emily Charlton (Emily Blunt), ahora en un cargo de alto nivel en Dior en Estados Unidos, ayudaba a vestir.

De acuerdo a una fuente citada por el medio estadounidense, la razón del recorte habría sido atribuida a una decisión creativa.

El segmento no funcionaba estructuralmente dentro de esa parte de la película, por lo cual se optó por eliminarlo de la edición final.

La misma fuente cercana al hecho afirmó, además, que dicha decisión habría sido particularmente difícil para la producción, ya que el equipo se sentía muy agradecido con su participación en la secuela.

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Las especulaciones sobre el cameo de la estrella de Euphoria  surgieron a mediados de 2025, cuando fue fotografiada camino al set de la película durante el rodaje.

El diablo viste a la moda 2, en tanto, fijó su estreno para el 1 de mayo.

Y al igual que en la primera película, lanzada en 2006, vuelve a reunir Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt y Stanley Tucci, con David Frankel nuevamente en la dirección y Aline Brosh McKenna como guionista.

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