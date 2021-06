El “Estudio Longitudinal Empleo-Covid 19: Datos de empleo en tiempo real”, realizado por el Centro de Estudios y Encuestas Longitudinales de la UC, concluyó que el empleo en Chile se estancó durante el mes de mayo. En conversación con “Agenda Económica”, David Bravo, director del centro de investigación, sostuvo que la “fuerza laboral se ha ido recuperando junto con el empleo, va al mismo ritmo” y que “desde abril de 2020 se desplomó la participación laboral”. El experto descartó que la población no esté buscando empleo, sino que no lo está realizando de las formas tradicionales, lo que se explica “básicamente por temor al contagio”. Finalmente, apuntó a la necesidad de superar la pandemia y señaló que “creo que esto requiere mucha unidad, tenemos un enemigo común y debiéramos estar todos armónicamente trabajando en eso, lamentablemente no es el ambiente que tenemos en Chile”.