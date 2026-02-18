Programas completos cnn prime

Corte rechaza desafuero para Claudio Orrego | CNN Prime

Por CNN Chile

18.02.2026 / 11:38

Conduce: Felipe Hernández.

En la nueva edición de CNN Prime, junto a Felipe Hernández, revisamos las principales noticias de la jornada:

  • Corte rechaza desafuero para Claudio Orrego
  • Cuestionan “gobierno de emergencia” de José Antonio Kast
  • Caso Factop: Fiscal Lorena Parra declarará como testigo
  • Presdiente de Perú fue destituido del cargo

En la nueva edición de Entrevista Prime conversamos con el abogado defensor de Claudio Orrego, Ciro Colombara, respecto al veredicto de la Corte ante el rechazo unánime del desafuero de gobernador de la Región Metropolitana.

DESTACAMOS

Tendencias Predicciones del horóscopo chino: ¿Qué nos espera el 2026 al entrar en el Año del Caballo de Fuego?

LO ÚLTIMO

Tendencias Fenómeno therian: ¿Qué le pasa al cuerpo al caminar o saltar como un animal?
Posible AC contra Grau: Gobierno sostiene que parlamentario "están en su derecho", pero que "otra cosa es que tenga mérito"
Panorama con juegos para niños: ¿Un parque de diversiones es una buena opción?
Millonario contrabando en el Aeropuerto de Santiago: Condenan a sujeto por intentar ingresar con 30 mil dólares a Chile
Los Therians chilenos rompen el silencio: "No estamos locos", "no comemos comida de perro" y "tomamos agua desde el suelo"
Exposición solar: ¿Cuándo acudir a un especialista? | CNN Tiempo