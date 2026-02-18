Corte rechaza desafuero para Claudio Orrego | CNN Prime

Conduce: Felipe Hernández.

En la nueva edición de CNN Prime, junto a Felipe Hernández, revisamos las principales noticias de la jornada:

Corte rechaza desafuero para Claudio Orrego

Cuestionan “gobierno de emergencia” de José Antonio Kast

Caso Factop: Fiscal Lorena Parra declarará como testigo

Presdiente de Perú fue destituido del cargo

En la nueva edición de Entrevista Prime conversamos con el abogado defensor de Claudio Orrego, Ciro Colombara, respecto al veredicto de la Corte ante el rechazo unánime del desafuero de gobernador de la Región Metropolitana.