Conexión Global Prime: Qué busca el plan de Trump en Gaza y respalda Netanyahu

Por CNN Chile

01.10.2025 / 22:05

Conduce: Alicia Contreras.

En una nueva edición de Conexión Global Prime, junto a Alicia Contreras, revisamos el plan de paz de 20 puntos anunciado por el presidente Donald Trump para Gaza.

El plan contempla la retirada de las tropas israelíes, la liberación de 250 prisioneros palestinos condenados a cadena perpetua y de 1.700 palestinos detenidos desde el inicio de la guerra, a cambio de que Hamás libere a 48 rehenes, de los cuales se cree que 20 están vivos.

También analizamos los efectos políticos del plan, que contempla que Gaza sea una zona libre de terrorismo y desradicalizada. Además, los miembros podrían recibir amnistía si se comprometen a la “coexistencia pacífica y a deponer sus armas”.

