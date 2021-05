La escalada de violencia en el Medio Oriente no da tregua. Más de mil misiles han sido lanzados por Hamás y la defensa israelí en tan sólo un par de días. Al menos 60 personas han muerto en Gaza tras los ataques aéreos, entre ellos, 12 niños, según funcionarios de salud palestinos. Mientras, otras 220 personas habrían resultado heridas. De eso conversamos en una nueva edición de Conexión Global Prime con Sivan Gobrin, periodista y vicepresidenta de la comunidad chilena en Israel; Inés Abdel Razek, directora en el Palestine Institute for Public Diplomacy; y Shlomo Ben Ami, ex ministro de Asuntos Exteriores de Israel.