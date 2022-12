En una nueva edición de Agenda Económica, conversamos con el economista y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, Claudio Agostini. Sobre el acuerdo con el gremio de camioneros y la situación del impuesto específico de los combustibles. “Me parece un mal acuerdo para la mayoría del país por varias razones. Primero, porque beneficia a los camioneros, a nadie más, ese beneficio se financia con impuesto que pagamos todos, así que todos estamos subsidiando a los camioneros, pero además va en contra de otras políticas medioambientales que este mismo gobierno ha tratado de implementar, que es tratar de usar energía más limpias, el diésel contamina mucho y paga meno menos impuestos de lo que corresponde”, señaló. Y desde su perspectiva sobre el impuesto específico de los combustibles agregó “hoy día pasa que los automovilistas que consumen gasolina de alguna forma pagan los costos que le generan a la sociedad por su consumo, y los automovilistas y camioneros que usan diésel no pagan los costos que generan a la sociedad por usarlo. Ese impuesto si tiene sentido y también importante que se entienda que ese impuesto es por metro cúbico, el impuesto no cambia con el precio”.