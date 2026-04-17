Bajan las temperaturas en el país: ¿Cuál será la máxima en tu ciudad? | CNN Tiempo

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Este sábado 18 de abril, la temperatura subirá levemente en la zona norte del país y gran parte del territorio tendrá cielo despejado.

Las máximas llegarán a 24 °C en Arica y a 23 °C en Iquique, Antofagasta y Copiapó.

Las precipitaciones volverán al sur del país, a excepción de Temuco y Punta Arenas, donde se espera un clima nublado con una máxima de 15 °C y 8°C, respectivamente.

En Valdivia la temperatura alcanzará los 14 °C, en Puerto Montt los 13 °C y en Puerto Aysén los 10 °C.

Las temperaturas en Santiago se mantienen otoñales y para mañana se pronostica una leve baja en la máxima que llegará a los 22 °C.