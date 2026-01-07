Baja fuerza laboral joven en la construcción: ¿A qué se debe y cuáles son los desafíos de la industria?

Conduce: Francisca Bahamondes.

En un nuevo capítulo de Agenda Económica, conversamos sobre la reunión que el presidente electo, José Antonio Kast, junto a su equipo económico, sostuvo con la Confederación de la Producción y del Comercio.

También dialogamos Bárbara Veyl, gerenta de vinculación OTIC CChC, sobre un estudio que reveló una baja en la fuerza laboral joven en la construcción. La experta reflexionó sobre las razones y los desafíos que enfrenta la industria.

