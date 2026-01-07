Programas completos Agenda Económica

Baja fuerza laboral joven en la construcción: ¿A qué se debe y cuáles son los desafíos de la industria?

Por CNN Chile

07.01.2026 / 09:24

Conduce: Francisca Bahamondes.

En un nuevo capítulo de Agenda Económica, conversamos sobre la reunión que el presidente electo, José Antonio Kast, junto a su equipo económico, sostuvo con la Confederación de la Producción y del Comercio.

También dialogamos Bárbara Veyl, gerenta de vinculación OTIC CChC, sobre un estudio que reveló una baja en la fuerza laboral joven en la construcción. La experta reflexionó sobre las razones y los desafíos que enfrenta la industria.

Mira el programa completo

DESTACAMOS

Mundo De la orden a la extracción: así fue la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

De la orden a la extracción: así fue la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

Fue la culminación dramática de una campaña de varios meses cuyo objetivo final ha sido claro para quienes participaron en su planeación: derrocar a Maduro del poder. Trump, quien en ciertos momentos expresó dudas sobre el potencial de consecuencias no deseadas y la posibilidad de que EE.UU. se viera envuelto en una guerra prolongada, dejó de lado cualquier reserva y dio luz verde a la operación en los días previos a Navidad.

LO ÚLTIMO

País Tras acuerdo con Sernac: Entel deberá compensar a más de 2 millones de clientes
Minsal emite alerta alimentaria para Alfamino, fórmula infantil para necesidades especiales: Hizo llamado a no consumirla
Jugadora sin experiencia participa en torneo profesional y protagoniza bochorno mundial: Anotó 3 puntos y 2 fueron por doble falta
De Iván Poduje a Jorque Quiroz: Los nombres que estarían confirmados para integrarse al gabinete de José Antonio Kast
NVIDIA presenta sus GeForce RTX Serie 50 en medio de un mercado global tensionado por la escasez de memorias
Estados Unidos inició operación para incautar petrolero vinculado a Venezuela