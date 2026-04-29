Panoramas este 2 y 3 de mayo: Expo Yoda en Las Condes, Mercado Román en Providencia y juegos de mesa en Santiago

Este fin de semana largo habrá diversos panoramas para planear en familia o reunirse con amigos. Entre las actividades destacan juegos de mesa para disfrutar la tarde y también paseos nocturnos en la ciudad.

Harry Potter: La experiencia del Bosque Prohibido en Santiago

Los fanáticos de la saga podrán disfrutar de una experiencia que los adentra en el bosque oscuro y les permitirá lanzar hechizos, rodeados de un entorno natural y una escenografía creada por diseñadores teatrales.

Duración: aprox. 60–90 minutos.

Ubicación: Parque Quinta Normal.

Edad mínima: todas las edades son bienvenidas.

Precio de la entrada: desde $28.800 a $31.800.

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Light Cycles Santiago

Una alternativa para disfrutar de un paseo nocturno cuando cae la noche en la ciudad, combinando luces, paisajes sonoros y una experiencia inmersiva.

Duración: 45–60 minutos.

Lugar: Parque Metropolitano.

Edad: apto para todas las edades.

Precio: $14.900 (adultos) y $10.900 (niños).



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Lufifest en el Centro Cultural Estación Mapocho

Una actividad entretenida para disfrutar con la familia y amistades, o también para animarse a conocer personas nuevas a través de los juegos de mesa.

Fecha: 2 y 3 de mayo.

Lugar: Centro Cultural Estación Mapocho, Santiago.

Entradas: disponibles en Passline.

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Mercado Román en Providencia

Un panorama ideal para vitrinear, tomar un café y disfrutar de una jornada de arte, oficios y distintas novedades en una nueva versión de Mercado Román, que se realizará este 1 y 2 de mayo.

Dirección: Román Díaz 474, Providencia.

Horario: de 12:00 a 19:00 horas.



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Expo Yoda en Parque Araucano

Un panorama gratuito que se realizará este sábado 2 de mayo en el Parque Araucano, ubicado en Las Condes. Se trata de la Expo Yoda, que contará con cosplayers de los personajes más icónicos de la saga Star Wars, además de un show musical épico, expositores, productos exclusivos, concursos y trivias.

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