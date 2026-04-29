De Bob Dylan a Bad Bunny: The New York Times revela lista de los mejores compositores estadounidenses vivos

The New York Times Magazine publicó este miércoles un reportaje que recopila los 30 mejores compositores estadounidenses vivos, incluyendo los nombres de artistas como Taylor Swift, Mariah Carey y Jay-Z.

Para elaborar la lista, el medio encuestó a más de 250 expertos musicales respecto a quiénes consideraban que eran los compositores más influyentes en Estados Unidos. En total, recibieron 700 nominados, que fueron debatidos por seis críticos del New York Times hasta llegar a los 30 finalistas.

El reportaje incluye entrevistas exclusivas con algunos artistas del listado, en las que se profundiza en el proceso creativo de cada uno para componer las canciones favoritas del público.

Las siete entrevistas son gratuitas y están disponibles en el sitio web del medio.

Además de los videos, esta edición especial también cuenta con elogios personales de otros músicos a los artistas incluidos en el listado, como los de Erykah Badu sobre Stevie Wonder o Brittany Howard sobre Carole King.

Estos son los 30 mejores compositores de Estados Unidos