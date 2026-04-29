Segegob anuncia que acatará orden de Contraloría y abrirá sumario por polémica publicación sobre “Estado en quiebra”

El Ministerio Secretaría General de Gobierno (Segegob) anunció que cumplirá con la instrucción de la Contraloría General de la República y dará inicio al proceso disciplinario vinculado a las polémicas publicaciones que aludían a un “Estado en quiebra”, en medio de la revisión del organismo fiscalizador sobre comunicaciones oficiales.

La decisión fue comunicada este miércoles, tras conocerse el dictamen de la Contraloría que ordena la apertura de un sumario administrativo para determinar eventuales responsabilidades asociadas a los mensajes difundidos en redes sociales.

Desde la cartera señalaron que el procedimiento se desarrollará en línea con los estándares exigidos por el ente contralor y bajo principios de transparencia, rigurosidad y respeto institucional.

“Actuaremos acorde a nuestras obligaciones de transparencia, rigurosidad y respeto por las instituciones”, indicaron.

En su declaración, el ministerio también defendió la labor de comunicación pública del Ejecutivo, reafirmando que tiene facultades para informar a la ciudadanía sobre la situación fiscal del país, la que describieron como “delicada”.

Finalmente, el Segegob aseguró que el proceso se llevará adelante considerando las observaciones formuladas por la Contraloría, con el objetivo de ajustar sus futuras comunicaciones a los criterios establecidos por el organismo fiscalizador.