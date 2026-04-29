Gobierno solicita a Enap distribuir el 70% de sus utilidades al gobierno central tras aumento de un 108% en 2025

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, participó en la junta de accionistas de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) de este miércoles y solicitó entregar el 70% de las utilidades al Gobierno central.

La petición se da en un contexto en el que la empresa estatal cerró 2025 con sus mejores resultados desde el año 2021, generando ganancias por quinto año consecutivo.

Las utilidades de ENAP alcanzaron los US$ 848 millones, lo que representa un aumento del 108 % en comparación con los US$ 408 millones que logró en el año 2024.

Entre 2021 y 2025, la empresa acumuló ganancias por US$ 2.537 millones y redujo su deuda en US$ 450 millones.

Pese a los buenos resultados, el secretario de Estado advirtió un aumento sostenido de los costos estructurales de ENAP en los últimos cuatro años, según consignó La Tercera.

“En los últimos cuatro años ha habido un aumento sostenido de costos estructurales del orden de los US$ 300 millones por año. Está más alto y, por lo tanto, vemos con preocupación eso, lo manifestamos y esperamos que se adopten medidas correctivas a futuro”, declaró en la junta.

Otro punto que le genera inquietud al Gobierno es el millonario plan de inversiones valorado en US$ 3.800 millones, que deberá ser evaluado por la administración para ver si sigue adelante.

“Este Gobierno quiere analizarlo en detalle y tomar las decisiones que correspondan (…) si vale la pena ir adelante con eso o no”, declaró.