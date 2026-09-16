El trofeo viene a casa: La familia de Anita Lizana donará a Chile la copa que ganó la histórica tenista en el US Open de 1937 

El tesoro más importante del deporte chileno llegará por primera vez a su país. En octubre aterrizará en Santiago el trofeo que Anita Lizana ganó en 1937 en Nueva York, el único título de Grand Slam en la historia de Chile. Llegará de la mano de la familia Lizana y de CLAY

A 32 años de su muerte, la familia de la legendaria tenista decidió donar el trofeo a Chile para así expandir el legado de Lizana a las nuevas generaciones. El objetivo es que los jóvenes se inspiren con el ejemplo de la tenista y su notable triunfo en el West Side Tennis Club de Forest Hills, sede entonces del Campeonato Nacional de EE.UU. y antecesor del actual US Open. “Nos gustaría ver que el trofeo sirva de inspiración para las mujeres y las niñas que juegan tenis, a todos los chilenos”, dijo Carol Ellis Lizana (77), hija menor de la tenista, en una extensa entrevista con CLAY en su hogar en Gunnislake, localidad ubicada a 350 kilómetros al oeste de Londres en Inglaterra.

“Es una gran cosa para Chile y Sudamérica que el trofeo esté allí. Esto representa su leyenda. Nuestra madre habría estado muy feliz”, agregó Ellis.

La hazaña de Lizana marca un hito que no ha sido igualado por nadie de su país: su triunfo sigue siendo, hasta hoy, el único título de Grand Slam de un chileno.

Cuando ganó en Nueva York, Lizana ya proyectaba su vida en Europa. Ahí se casó e hizo su vida hasta su fallecimiento en 1994: paradójicamente, el trofeo que tiene su nombre grabado, nunca ha pisado Chile.

A mediados de octubre se marcará el acontecimiento histórico para el país de Lizana: su familia llegará a Santiago desde Inglaterra con la reliquia. CLAY organizará el evento para celebrar un acontecimiento de alto valor patrimonial y simbólico para Chile: el único Grand Slam chileno, por fin en su tierra.

Un documental producido por CLAY en el Reino Unido y en Estados Unidos profundizará esta historia, y será emitido por las pantallas y plataformas de CNN Chile y CLAY con imágenes para entender la magnitud del triunfo de Lizana y la importancia de que la copa permanezca en Chile, para así mantener viva su memoria.

“El trofeo no es mío, no es de mi familia. Es de mi madre Anita. Ella estaría muy feliz de saber que llega a su país. Esto tiene mucho más valor para la gente chilena, es mucho mejor que solo esté guardado en nuestras casas”, explicó la hija de la número uno del mundo en 1937, según lo que indicaron los rankings no oficiales de aquella época amateur del deporte.

El valor del trofeo aumenta al mirar la historia del tenis en un plano más amplio.

Lizana fue la primera persona latinoamericana en ganar un Grand Slam; incluso fue la primera jugadora nacida fuera de Estados Unidos, Europa y Australia en conseguirlo.

Hasta la fecha, solamente son tres las tenistas mujeres que alcanzaron la gloria en cualquiera de los cuatro eventos más importantes del tenis: a la chilena se le sumó la brasileña María Esther Bueno, tricampeona de Wimbledon y cuatro veces ganadora en Nueva York en los años 60; y la argentina Gabriela Sabatini, quien ganó el US Open de 1990.