4 consejos para aprovechar tu tarjeta de crédito este fin de año

El fin de año llega cargado de panoramas: las compras de Navidad, los festejos familiares y la planificación de las vacaciones de verano. Diciembre suele concentrar gastos que durante el año realizamos con mayor holgura, por lo que organizar tus finanzas resulta clave para no comprometer tu presupuesto.

Tanto si estás pensando en solicitar tarjeta de crédito para organizar tus compras como si ya usas una a diario, contar con un plan claro te permitirá disfrutar las fiestas con tranquilidad y mantener tus cuentas al día.

1. Arma tu presupuesto de fiestas con lo que gastaste el año pasado

¿Sabes cuánto gastaste el diciembre pasado? Esa cifra es el mejor punto de partida, y puedes rescatarla revisando tus cartolas anteriores desde la aplicación o el sitio de tu emisor. Ahí verás qué gastos se repiten cada año y cuáles fueron sorpresas que esta vez puedes anticipar. Bastan unos minutos para hacerlo antes de la primera compra.

Con esa referencia, divide el monto disponible en tres bolsillos: regalos, celebraciones y vacaciones. Así, si las celebraciones o salidas de fin de año con tus compañeros de trabajo salen más caras de lo previsto, sabrás de inmediato de dónde restar, en lugar de descubrir el descuadre en enero.

2. Pon en el calendario tus fechas de cierre y de pago

Las fiestas, los feriados y las vacaciones cambian tu rutina, y con ella es fácil perder de vista los plazos de la tarjeta. Para que todo siga en orden, revisa estos puntos:

Marca los días de facturación y vencimiento de diciembre, enero y febrero junto a las fechas de Navidad, Año Nuevo y tu viaje.

Identifica en qué cartola caerán las compras grandes de la temporada, para saber desde ya qué mes traerá la cuenta más abultada.

Deja el pago programado o hecho antes de salir de vacaciones, así el vencimiento no te pilla lejos de casa o sin conexión.

Si en diciembre recibes tu sueldo antes de lo habitual, separa desde ese mismo día lo que necesitarás para el pago de enero.

3. Planifica tus cuotas para que terminen antes de marzo

Comprar en cuotas ayuda a repartir el gasto, aunque hay un detalle que suele pasar inadvertido: el monto completo de la compra ocupa tu cupo desde el primer día y se va liberando a medida que pagas. Si divides varios regalos en muchas cuotas, podrías llegar a enero con poco espacio disponible para otros gastos.

Una buena referencia es elegir un número de cuotas que se cierre antes de marzo, cuando llegan la matrícula, los útiles escolares y otros pagos de inicio de año. Y cuando un comercio ofrezca cuotas sin interés, compara ese precio con el valor al contado, porque a veces pagar de una vez trae un descuento que vale la pena.

4. Proyecta tus compromisos hasta el inicio del año

Saber cuánto de tus próximos sueldos ya está comprometido te da tranquilidad para disfrutar el verano sin cálculos de último minuto. Estas acciones te ayudan a tener esa foto clara:

Revisa las cuotas pendientes por facturar en tu aplicación y suma cuánto pagarás en enero, febrero y marzo.

Configura una alerta, si tu emisor lo permite, para que te avise cuando tu deuda llegue al tope que definiste para la temporada.

Deja para después de marzo las compras que pueden esperar, como renovar un electrodoméstico que todavía funciona bien.

Aprovecha las liquidaciones de enero solo para lo que ya estaba en tu lista; así el descuento juega a tu favor de verdad.

Disfruta las fiestas con todo bajo control

Con un presupuesto claro, las fechas a la vista y las cuotas bien calculadas, diciembre se vive con otra calma. Gestionar tu tarjeta de credito online te permite revisar cada compra al momento y ajustar sobre la marcha. Y si aún te falta dar el paso, solicitar tarjeta de crédito ahora te deja todo listo antes de que empiece la temporada.