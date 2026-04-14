Hallan “zona que no para de temblar” en la Región Metropolitana: Más de 1.300 sismos en 8 años

Una investigación liderada por la Universidad Católica identificó un sector con actividad sísmica continua en el sur de la Región Metropolitana, asociada a características geológicas particulares.

Una investigación científica identificó una zona con actividad sísmica constante entre Pirque y Puente Alto, en el sur de la Región Metropolitana, donde se han registrado 1.389 sismos entre 2017 y 2025, la mayoría de baja magnitud.

Según consignó Las Últimas Noticias, el estudio fue liderado por la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica y publicado en la revista Seismological Research Letters, detectando un comportamiento poco habitual en este sector.

El sismólogo Leoncio Cabrera explicó al citado medio que, a diferencia de otras zonas del país, la actividad sísmica no disminuye con el tiempo, sino que se mantiene de forma continua con eventos recurrentes.

De acuerdo con el análisis, el fenómeno estaría asociado a un tipo de roca especialmente sensible a los cambios de esfuerzo, lo que permite que pequeñas variaciones generen temblores constantes. A esto se sumaría la posible presencia de fluidos en profundidad.

Los expertos detallan que estos movimientos se originan entre 20 y 30 kilómetros de profundidad, lo que dificulta su estudio en comparación con sismos más superficiales.

“Es un lugar único”, explicó Cabrera, según recogió LUN.