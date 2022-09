La senadora de la DC y ex candidata presidencial, Yasna Provoste se refirió al plebiscito de salida y realizó un llamado a continuar trabajando por una nueva Constitución.

En esa línea indicó que de acuerdo a los resultados de las últimas elecciones, la ciudadanía quiere una nueva Carta Magna, pero que “hoy lo que nos dice es que el texto presentado aún no les satisface por completo”.

Sobre lo mismo, subrayó que “aceptamos el veredicto con humildad, aún tenemos trabajo por delante, recogemos el resultado de ambos plebiscitos y no perdemos de vista lo principal, no es que hayamos perdido, es que aún no hemos ganado”.

A juicio de la parlamentaria, la opción Apruebo no ganó debido a la campaña, sino que “por la imagen de instransigencia que algunos proyectaron antes que la campaña se iniciara. Eso no debe volver a ocurrir”.

“Vamos a ganar escuchando más , sin sectarimos y mejorando la propuesta que nosotros hemos planteado al país. Vamos a mantener de la propuesta constitucional todo aquello que tuvo una amplia aceptación y propondremos, en la próxima convención, las reformas que ya están comprometidas más todo aquello que recojamos en diálogo con la comunidad”, planteó.

“No nos vamos a detener”, zanjó, junto con agradecer a quienes defendieron la propuesta.