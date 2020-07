View this post on Instagram

Es #Fake ❌ el mensaje de #WhatsApp que dice que las AFP urden un plan en el que te harán retirar el 10% del 10%. Revisa nuestra verificación en el sitio web de #FastCheckCL y no caigas en la trampa de los desinformadores de siempre. Si ves este mensaje en un grupo de WhatsApp, envía este link y desmiéntelo: https://bit.ly/3f3u08D