Giovany Arévalo Álvarez es el nombre encubierto de un cabo segundo de Carabineros que, según reveló Ciper, se infiltró en la población Lo Hermida, de Peñalolén, usando la identidad falsa e incitó a los integrantes de una organización vecinal a enfrentarse con la policía uniformada. El agente fue descubierto tras aparecer en un docureality de Canal 13.

Ante esto, una de las aristas que se abrió por esta situación es la posibilidad de que el funcionario de la institución pueda votar dos veces en el plebiscito del 25 de octubre con su segunda identidad, usada en la actividad encubierta.

Desde el Ministerio del Interior, el titular de la cartera, Víctor Pérez, negó que el uniformado vaya a participar dos veces de la votación, con su identidad real y la encubierta.

“Yo le aseguro que esa persona no vota dos veces, le aseguro que esa persona no tiene doble beneficios sociales por el hecho de tener dos carnet de identidad, es la manera que el Estado tiene de cubrir a esa persona que le está pidiendo una tarea arriesgada”, sostuvo el titular de la cartera.

Lee también: “Así se usan los recursos de inteligencia”: Las reacciones al caso de carabinero infiltrado en Lo Hermida

Junto a esto, apuntó : “le quiero decir que la Ley de Inteligencia establece sanciones para quienes dan a conocer a la acción de un policía encubierto“.

Pero esta no ha sido la única reacción que ha generado esta situación. Desde el Servel señalaron que “el Servicio Electoral elabora un Padrón basado en la información contenida en el Registro Electoral. Dicho registro se basa, según la Ley 18.556, en el artículo 9 que menciona que Servel tendrá acceso directo y permanente a los datos electorales de todas las personas registradas en el Servicio de Registro Civil e Identificación, ente encargado de verificar la veracidad de la información que pone a disposición”.

Lee también: Contraloría ofició al Registro Civil y Carabineros por agente policial infiltrado en Lo Hermida

Al respecto, la Contraloría General de la República informó que realizaron un oficio al Registro Civil y a Carabineros tras conocerse el caso de un uniformado infiltrado. Con esto se busca que las instituciones informen sobre la legalidad y/o resguardos de este mecanismo.

Desde el Registro Civil indicaron a CNN Chile y CHV Noticias que “no se van referir al tema” debido a que es “un tema de seguridad”. Desde Carabineros, en tanto, aseveraron a nuestros medios que no se referirán al tema ya que la operación está bajo el amparo de la Ley de Inteligencia.

“Creo que Carabineros suplantó mi identidad”

Durante horas de esta tarde, Ciper entregó un nuevo antecedente. Giovanni Arévalo no sería sólo la identidad usada por el carabinero infiltrado, sino que la de un joven de 21 años de la comuna de Alto Hospicio.

“Yo creo que Carabineros suplantó mi identidad”, indicó el joven, quien añadió que se enteró esta jornada que sus datos estaban siendo publicados en redes sociales, lo que “pone en riesgo mi integridad física, y también a mi familia. Esto está super mal. Con mi familia estamos analizando la presentación de acciones legales”.

Según su testimonio, en junio de este año “a mi me tomaron detenido los Carabineros. Y se me perdió la billetera con mi carnet y otros documentos. Se me perdió durante la detención que me hicieron. Y esa billetera nunca más apareció”.