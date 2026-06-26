Victoria de Camila Polizzi en tribunales: Corte Suprema acoge recurso y ordena debatir unificación de causas por delitos tributarios

La Corte Suprema acogió un recurso de amparo presentado por Camila Polizzi y ordenó al Juzgado de Garantía de Concepción debatir la unificación de las acusaciones por delitos tributarios y la causa principal del caso Convenios en la audiencia del próximo 25 de agosto de 2026.

El máximo tribunal tomó la decisión por mayoría tras establecer que el Ministerio Público agrupó las investigaciones el pasado 16 de marzo fuera del plazo legal, situación que restaba tiempo a la defensa para revisar la evidencia.

Con este fallo se revocó la resolución dictada el 26 de mayo por la Corte de Apelaciones de Concepción, la cual había rechazado la acción constitucional en la arista “Lencería”.

La defensa argumentó que la unión de la querella tributaria —iniciada casi dos años después de la indagatoria por estafa y lavado de activos— afectaba el debido proceso al saltarse el control del juez de garantía.