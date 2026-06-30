Vanessa Kaiser (PNL) tras rechazo de AC contra exministro Grau: “Tenemos que volver a darle dignidad a este cargo”

La senadora Vanessa Kaiser (Partido Nacional Libertario) reaccionó al rechazo de la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, y aseguró que la decisión del Senado envía una señal que, a su juicio, afecta la confianza de la ciudadanía en la política.

El libelo, impulsado por parlamentarios del PNL y del Partido Republicano, fue rechazado este martes por la Cámara Alta, luego de no reunir los votos necesarios en ninguno de sus cuatro capítulos. La acción buscaba establecer la responsabilidad política de Grau por presuntas irregularidades en las proyecciones fiscales elaboradas al término del gobierno anterior.

Tras la votación, Kaiser sostuvo que esperaba que los senadores evaluaran los antecedentes expuestos durante la sesión. “Nosotros lo que queremos es que la ciudadanía recupere la confianza en estos que nos llamamos los políticos”.

En esa línea, defendió los fundamentos de la acusación y afirmó que “cuando uno vota este tipo de cosas, estamos hablando de errores mayúsculos que dejaron a muy mala posición al gobierno actual, estamos hablando de una auditoría interna que arroja esta evidencia, estamos hablando de muchas cuentas impagas que se dejaron para este gobierno”.

Asimismo, cuestionó que no se concretara una auditoría externa. “¿Qué hubiera pasado si sí se hubiera hecho la auditoría externa que el gobierno había prometido hacer? ¿Hubieran podido votar como votaron ahora? No lo sé”.

“Tenemos que volverle a dar dignidad a este cargo, al cargo de ser político y de representar a los ciudadanos. Y francamente, me cabe la duda de si un chileno que tiene que pagar sendas multas por cualquier cosa que haga, desde estacionarse mal hasta no dar una boleta, se queda tranquilo viendo los resultados de esta votación”, añadió.

Al ser consultada por el escaso respaldo que obtuvo la AC y por la actuación de los senadores de oposición, evitó referirse directamente a sus pares y afirmó que será la ciudadanía la que evalúe su desempeño: “Mi opinión respecto de mis colegas en el Senado no es algo que le importe al ciudadano. Lo que le importa al ciudadano es si fue representado correctamente, y eso es algo que cada uno va a tener que evaluar”.

“Lo que le importa al ciudadano es que los gobiernos no nos dejen un legado del nivel de desastre que dejó el gobierno anterior” y advirtió sobre las consecuencias que, según planteó, tendrá esta decisión para la imagen del país. “Chile, que siempre dijo que era una excepción en el cono sur en seriedad, en probidad, ya no puede presentar las mismas credenciales a los inversionistas extranjeros”, dijo, agregando que “producto de que ahora vamos a tener que presentar las credenciales de que somos poco serios, de que ni siquiera responsabilizamos a quienes nos dejan las cuentas públicas en ese estado, va a haber menos inversión, va a haber mucho menos trabajo, y eso es lo que le importa a la ciudadanía, no lo que yo opine sobre mis colegas”.