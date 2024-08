Vallejo acusa “persecución” por moción contra Cariola: “No podemos aceptar que la derecha promueva prácticas de censura”

La acción fue presentada a raíz de los dichos de Lautaro Carmona, presidente del PC, por la situación en Venezuela. “Yo cuestionaría profundamente los principios democráticos de aquellos que promueven la censura por razones de militancia", sostuvo Vallejo.

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, cuestionó la moción de censura presentada en contra de la presidenta de la Cámara, Karol Cariola (PC): “no podemos aceptar que la derecha vuelva a promover prácticas de persecución política, censura o prescripción de partidos”.

Detalles de la moción

La acción, interpuesta por el diputado Johannes Kaiser (Independiente) y apoyada por Francesca Muñoz, jefa de comité del Partido Social Cristiano (PSC), fue presentada a raíz de los dichos del presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, a propósito de la situación en Venezuela tras las cuestionadas elecciones presidenciales.

“La permanencia de una miembro del PC en la testera de la cámara de diputados se hace insostenible ante las últimas declaraciones del presidente de dicha colectividad en apoyo al régimen de Maduro. Queda a criterio del resto de las bancadas de oposición si quieren copatrocinar esta iniciativa”, escribió Kaiser en X (ex Twitter).

Al respecto, la aludida parlamentaria afirmó en redes sociales que “no es justo que se me juzgue o intente censurar por declaraciones que no me pertenecen. Me hago cargo de mis palabras, acciones y decisiones y estoy dispuesta a que me juzguen por ello; pero no corresponde ni es justo que lo hagan por declaraciones de terceros”.

La permanencia de una miembro del PC en la testera de la cámara de diputados se hace insostenible ante las últimas declaraciones del presidente de dicha colectividad en apoyo al régimen de Maduro. Es por esta razón que impulsaré una censura de la mesa. Queda a criterio del resto… — Johannes Kaiser. Diputado por el distrito 10 (@Jou_Kaiser) August 25, 2024

¿Qué dijo la ministra Vallejo?

En conversación con T13, la ministra Camila Vallejo se refirió a la moción y sostuvo que, por principio, “no podemos aceptar que la derecha vuelva a promover prácticas de persecución política, censura o prescripción de partidos”.

“Cuando hablamos de democracia, hablamos de no legitimar la persecución política, la prescripción o la censura de personas por su militancia, que es lo que se está tratando de hacer con la presidenta de la Cámara, porque se la quiere censurar, no por sus dichos ni acciones, sino por algo que dijo otra persona”, añadió.

En esta línea, la secretaria de Estado criticó duramente la acción por el hecho de que “solamente por el hecho de ser militante (del PC), y no por cómo ha cumplido sus funciones, que por cierto ha sido impecable representando a la Cámara de Diputados y Diputadas como institución, se le quiere censurar”.

“Yo cuestionaría profundamente los principios democráticos de aquellos que promueven la censura por razones de militancia o aquellos que llaman a sacar y casi proscribir a un partido político por pensar distinto a ellos. Porque es básicamente hacer lo que ellos mismos critican de Venezuela”, agregó Vallejo.

Según la ministra, hay que tener cuidado con ello puesto a que “ya lo vivimos”: “ellos lo legitimaron por muchos años y hoy día lo quieren volver a legitimar como acción política. No me parece correcto y creo que no es para nada democrático promover esa lógica en nuestro país y lo digo especialmente por la derecha más radical que tenemos en Chile”.