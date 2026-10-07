“Una herramienta por sí sola no enseña”: Alcalde Bellolio (UDI) propone plan de tuturías con inteligencia artificial tras fin del programa “Yo Elijo mi PC”

Durante la semana, el Gobierno del Presidente José Antonio Kast anunció el término del programa “Yo Elijo mi PC”, lo que ha causado críticas transversales entre el oficialismo y la oposición.

En este contexto, el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio (UDI), publicó una carta al director en El Mercurio, y analizó los argumentos por parte de La Moneda, sustentados en la evaluación de la Dipres (Dirección de Presupuestos) que no arrojaron impactos directos en la asistencia ni en los puntajes Simce.

Apoyándose en un diálogo de Platón sobre la invención de la escritura, advirtió que “una herramienta por sí sola no enseña”; y también remarcó que el propósito inicial del programa fue “para reducir la brecha digital“.

Bajo esa línea, citó una encuesta de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) realizada en 2018, donde de 2.568 estudiantes que recibieron computadores, un 94% continuaba usando el equipo y un 88% utilizaba internet para estudiar y realizar trabajos. “Ese uso sirvió mucho cuando la pandemia nos obligó a estudiar desde la casa”, agregó.

Continuó rechazando la eliminación del programa, afirmando que “quizás se esperó demasiado. Como si el computador elevara por sí solo los aprendizajes”.

La brecha digital actual: Rediseñar el programa

Posteriormente, el alcalde Bellolio citó un estudio de Uruguay en el que arrojó que la falta de vinculación entre los dispositivos y el aprendizaje, dependía, en parte, a la capacitación de profesores.

Bajo esta línea, sacó a flote la discusión sobre el avance de la inteligencia artificial: “Ahora se abre una brecha nueva, acceso y uso de la inteligencia artificial (IA). Bien usada, es un tutor que explica; corrige, ayuda a contrastar fuentes y a distinguir lo verdadero de lo falso a cualquier hora.”

“Por eso propongo rediseñar el programa para convertirlo en un piloto de tutorías académicas con IA“, agregó, asegurando su disposición.

Señaló que esta iniciativa podría ser viable en colaboración con el Centro Nacional de Inteligencia Artificial (CENIA) o en asociación con universidades. “Es posible convertir la tecnología en aprendizaje si demarcamos un camino a seguir“, añadió.

En el caso particular de Providencia, de acuerdo con información del alcalde, 800 estudiantes de 7.° básico quedarían sin su computador.

“Antes de generar un impacto negativo que no alcanzamos a dimensionar, probemos, con datos, una alternativa ambiciosa, una que genere oportunidades reales de futuro para nuestro país y nuestra juventud”, concluyó el jefe comunal.