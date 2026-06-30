¿Un Panda Gigante en Chile? La inédita e insólita campaña del Buinzoo para traer a Chile al famoso animal de China

Una inédita e insólita campaña comenzó a difundir el Bioparque Buinzoo para traer directamente desde China al famoso Panda grande.

“En Bioparque Buinzoo hemos decidido dar el primer paso para intentar convertir ese sueño en realidad. Por eso, hoy lanzamos oficialmente una campaña nacional de apoyo ciudadano con un objetivo tan ambicioso como emocionante: reunir 1 millón de firmas que demuestren el interés y entusiasmo de los chilenos por recibir a uno de los animales más emblemáticos y queridos del planeta”, indicaron en su sitio web.

Desde la institución dejaron claro que este es un desafío enorme. “La llegada de un Panda Gigante a cualquier país del mundo requiere años de trabajo, acuerdos internacionales, rigurosos estándares de bienestar animal y la participación de numerosas instituciones. Sin embargo, también sabemos que los grandes proyectos comienzan con una visión clara y con personas dispuestas a apoyarla”, complementaron.

Como argumento para fundamentar su idea, desde Buinzoo detallaron que durante los últimos hamos han “experimentado una profunda transformación. Hemos fortalecido nuestros programas de conservación, ampliado nuestras instalaciones, incorporado nuevas especies, desarrollado espacios inspirados en ecosistemas de distintas partes del mundo y consolidado un equipo profesional altamente capacitado para enfrentar desafíos cada vez más importantes”.

“Sabemos que el camino puede ser largo. Tal vez tome años. Pero estamos convencidos de que los grandes desafíos requieren grandes sueños, y que cuando miles de personas se unen detrás de una misma causa, las posibilidades se vuelven infinitas. Hoy comenzamos este viaje”, concluyeron.