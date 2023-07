La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, rechazó el condicionamiento de la Unión Demócrata Independiente (UDI) para retomar su participación en la mesa transversal de diálogo por la reforma previsional, y afirmó que “tener secuestrados a los pensionados es perder totalmente el sentido de responsabilidad”.

Tras el robo al Ministerio de Desarrollo Social y Familia que ocurrió el pasado miércoles 19 de julio, el gremialismo decidió bajarse de las conversaciones si el ministro de la cartera, Giorgio Jackson, continúa en el cargo.

¿Qué dijo Tohá?

En entrevista con Cooperativa, la jefa de gabinete afirmó que los pensionados “no tienen la culpa de los debates que tengamos en torno a un delito y menos de los juicios diferentes que existan en relación a un ministro”.

“Creo que no hay ninguna correspondencia entre un debate propio de la política, de los dimes y diretes entre autoridades, y las reformas y las políticas públicas que dicen relación con necesidades básicas de la población”, agregó.

En ese sentido, Tohá afirmó que “tener secuestrados ahora con esta excusa a los pensionados, que han esperado 10 años una reforma, que hemos estado tantas veces a punto de lograr un acuerdo y por una u otra razón eso al final no ha sido posible, creo que es perder totalmente el sentido de nuestra responsabilidad”.

“Es poco serio”

La ministra también destacó la determinación de los otros dos partidos de Chile Vamos -Renovación Nacional (RN) y Evolución Política (Evópoli)- de no respaldar la decisión de la UDI, indicando que “más allá de que ellos puedan también tener críticas, no corresponde suspender nuestro trabajo, nuestro deber en temas importantes como la reforma previsional por esta discusión”.

“Las cosas poco sensatas normalmente no se sostienen demasiados días, y esto no es sensato y yo creo que en la UDI hay muchas personas responsables que no se sienten cómodas en esto que pasó, probablemente fue una decisión que se tomó en un momento de mucho frenesí, pero con el pasar de las horas se va viendo que es poco serio”, sentenció.

Finalmente, la secretaria de Estado dijo que “esta lógica de ocupar la fuerza de las decisiones de materias importantes para cosas que son subordinadas” no es lo correcto ni justo con las personas.

Gobierno confirma reunión para el martes

Por su parte, el subsecretario de Previsión Social, Claudio Reyes, confirmó a ADN que este martes, a las 9:30 horas, los partidos políticos se volverán a reunir con el Gobierno en la mesa de diálogo transversal. “Esperamos que esté la UDI, pese a su decisión de bajarse de la mesa técnica”, afirmó.

“Esta mesa se creó para ir conociendo las distintas posiciones, aclarando dudas, ir avanzando y generar terreno para el acuerdo político”, añadió.

Reyes también dijo que espera que en el encuentro de mañana haya propuestas concretas en relación con la reforma de pensiones. “Como Gobierno hemos presentado algunas alternativas, pero queremos tener respuestas a estas alternativas”, concluyó.