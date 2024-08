Tohá dice que nueva ola migratoria desde Venezuela no sería inmediata: “Podría pasar en las próximas semanas y meses”

La titular de Interior también recalcó que los países de la región deberían tener una "política en común" y "prepararse en conjunto" para enfrentar la crisis migratoria.

Frente a la crisis que se vive por estos días en Venezuela tras las elecciones presidenciales, la ministra Carolina Tohá alertó sobre la llegada de una nueva ola migratoria a territorio nacional podría darse en las próximas semanas.

“Existe esa posibilidad, si llegara a suceder no es algo inmediato, no es algo que va a suceder en las próximas horas, pero podría pasar en las próximas semanas y meses y para eso tenemos que prepararnos y no prepararnos solos, sino que coordinarnos con otros países”, dijo a Radio El Conquistador de Concepción.

Además, señaló que este miércoles autoridades de Gobierno sostuvieron una reunión en la que se está planificando una estrategia “ante la posibilidad de que venga una nueva oleada migratoria”. Y la mañana de este jueves los subsecretarios del Interior, Manuel Monsalve, y de Defensa, Ricardo Montero, se encuentran en Colchane encabezando una sesión del Consejo de Seguridad Fronteriza.

A esa situación se suma la retirada de todo el personal diplomático chileno en Venezuela, acción que la ministra del Interior calificó como “muy preocupante” porque “deja sin referentes a todos los nacionales para hacer sus trámites más básicos, sacar documentos, viajar, traer algún familiar a verlos (…) Todo eso se vuelve muy complicado de hacer cuando no hay una oficina consular”.

De ese modo, comentó que harán todo lo posible para ayudar, pero recalcó que “no es algo que depende de nosotros”.

En relación al resultado de las elecciones, la secretaria de Estado apuntó a que se debe “ver y pensar cómo somos parte del esfuerzo internacional por tratar de que las elecciones cierren su ciclo de mejor manera que como ha sido estos días, que haya transparencia, que se conozcan las actas, el resultado válido y que se respete. Para eso también Chile está activo en la comunidad internacional”.

Países de la región “tenemos que prepararnos en conjunto”

Tohá también sostuvo que a nivel de Cancillería se han mantenido dialogando con todos los países de la región, que “están con preocupaciones similares” producto de la eventual llegada masiva de migrantes.

En ese sentido, dijo que “tenemos que prepararnos en conjunto porque todo lo que hace el país de al lado le afecta a uno”, añadiendo que “si uno no controla, si deja sin resguardo la frontera, si no permite que se haga en la frontera se retorne a personas que pasan de manera irregular, todo eso afecta a los países de al lado”.

Luego, recalcó que como región debería haber una “política en común” para enfrentar la crisis migratoria, entendiendo que hay problemas de seguridad y también una dimensión humanitaria.