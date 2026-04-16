Tesorería refuerza llamado a regularizar deudas del CAE: Ingresos en abril superaron los $8.300 millones

La institución indicó que durante 2026 ha habido una "tendencia al alza" en cuanto a la recaudación, llegando a $12.800 millones.

La Tesorería General de la República (TGR) reforzó el llamado a regularizar las deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE), a través del envío de correos electrónicos detallando las modalidades de pago.

Actualmente, hay más de 550 mil morosos y la deuda total asciende a $4 billones.

A comienzos de abril, el organismo informó sobre el comienzo del cobro de la deuda del CAE, particularmente a quienes obtienen un sueldo de $5 millones mensuales. Desde esa fecha está operativo un nuevo sistema de convenios de pago.

El plan de acción estará segmentado de acuerdo al nivel de ingresos de los deudores, explicó la TGR, y se diferenciará entre “quienes pueden regularizar su situación mediante convenios de pago y aquellos casos en que se avanzará hacia acciones judiciales”.

En ese contexto, hay más de 70 mil personas que registran deudas iguales o inferiores a $1.000.000, con un promedio de alrededor de $495.000, “lo que abre oportunidades concretas a este segmento para su pronta regularización”.

En lo que va de 2026, la recaudación por deudas del CAE “ha mostrado una tendencia al alza, alcanzando más de $12.800 millones en lo que va del año”. En abril, por ejemplo, los ingresos superaron los $8.300 millones.

¿Por qué la deuda del CAE está en la Tesorería?

De acuerdo a lo explicado por la institución, la deuda llega a la Tesorería luego de que la persona deja de pagar el crédito “durante un período prolongado y el banco en donde se tenía la deuda cobra la garantía al Estado”.

Deuda del CAE: ¿Qué necesito para hacer el convenio?

La Tesorería indicó que es necesario:

Tener una deuda vencida de al menos 1 UTM, según el valor informado al momento de presentar la solicitud.

No presentar exclusiones por Tesorería.

Tener una renta mensual inferior a $5.000.000 brutos mensuales.

Acudir a oficinas de atención y presentar antecedentes básicos (cédula de identidad y datos de contacto).

El trámite se puede hacer de manera online y también presencial.