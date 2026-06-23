Tecnología japonesa para la inclusión: Llega a Chile “Ontenna”, el dispositivo que permite a las personas sordas sentir el sonido

Jugar tenis guiándose por el impacto de la pelota, sentir el timbre de una puerta, asistir a conciertos o percibir el llanto de un bebé. Escenas cotidianas que para millones de personas con discapacidad auditiva han sido históricamente inaccesibles, están a punto de cambiar en el país gracias a la llegada de Ontenna, una innovadora tecnología diseñada para percibir el sonido a través de la piel.

Se trata de un pequeño dispositivo wearable (tecnología vestible) que se utiliza cerca de la piel y convierte los sonidos del entorno en estímulos sensoriales alternativos.

¿Cómo funciona?

El sistema capta el audio ambiental y lo traduce en 256 niveles distintos de vibración e intensidad lumínica, logrando representar con alta precisión características esenciales del sonido como su volumen, ritmo y patrones.

El dispositivo es capaz de traducir sonidos que van desde los 30 hasta los 90 decibeles, transformándolos en señales físicas que el usuario puede identificar, aprender e interpretar en su día a día.

El resultado es una experiencia sensorial completamente nueva que abre inéditas posibilidades de interacción con el entorno, permitiendo a la comunidad sorda desde reconocer señales domésticas hasta participar activamente en actividades sociales y culturales donde el sonido cumple un rol central.

Impacto local

El próximo jueves, en el Auditorio de la Universidad Autónoma de Chile se presentará oficialmente en el país Ontenna. Durante el evento, se realizará la firma del convenio de colaboración entre la empresa Nagare y las municipalidades de Estación Central y Huechuraba. Este acuerdo formalizará el compromiso de entrega de productos Ontenna destinados a los habitantes de ambas comunas, para ser usados en sus Departamentos de Educación y Social.

Alianza con muni nipón-chilena

Esta tecnología fue creada originalmente por la gigante japonesa Fujitsu y liderada por el diseñador Tatsuya Honda. Recientemente, el proyecto fue adquirido por la compañía chilena Nagare, la cual continuará con su desarrollo y expansión global, consolidando su apuesta por soluciones tecnológicas orientadas a la inclusión y el bienestar.