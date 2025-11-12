Surgen nuevos antecedentes del “objeto no identificado” de Las Breas: “Puede ser cualquier cosa”

Es así como con el paso de las horas, la alcaldesa de la comuna, Carmen Juana Olivares, entregó nuevos antecedentes del hecho que ha conmocionado a la comuna.

Alerta se ha generado la tarde de este miércoles en el sector de Las Breas, en la comuna de Río Hurtado por la caída de un objeto “no identificado” en lo cerros aledaños.

Es así como con el paso de las horas, la alcaldesa de la comuna, Carmen Juana Olivares, entregó nuevos antecedentes del hecho que ha conmocionado a la comuna.

“Bueno, contarles que bomberos de Río Hurtado se constituyó, revisaron sus coordenadas, sus equipamientos y comenzaron el ascenso hacia el cerro para poder ellos identificar el lugar (del impacto)”, relató.

La jefa comunal explicó que se hará un “sobrevuelo acá en la zona para poder descartar que haya una caída de alguna nave que no haya tenido algún permiso previo, porque con permisos previos no hay ninguna nave dando vuelta acá en Río Hurtado”.

“Por lo tanto puede ser alguien que no esté con autorización y que ahora haya sufrido este accidente, o bien algún objeto no identificado que puede ser cualquier cosa, puede ser una basura espacial o puede ser algún dron que desconocemos su característica, pero lo que cayó fue un elemento grande y tuvo también una explosión donde arrojó todo el humo y lo que pudieron evidenciar nuestra funcionaria y las vecinas que estaban ahí en la capacitación”.