País los ángeles

Doble homicidio en Los Ángeles: sujetos dispararon desde una camioneta

Por CNN Chile

01.04.2026 / 05:49

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El ataque ocurrió en plena vía pública, donde las víctimas fueron interceptadas y baleadas por desconocidos que se movilizaban en una camioneta.

Dos hombres murieron tras una balacera registrada en la población Villa Los Profesores, en la comuna de Los Ángeles, región del Biobío. El ataque ocurrió en plena vía pública, donde las víctimas fueron interceptadas y baleadas por desconocidos que se movilizaban en una camioneta.

De acuerdo con los primeros antecedentes, uno de los hombres falleció en el lugar producto de la gravedad de las heridas, mientras que la segunda víctima fue trasladada hasta un recinto asistencial, donde finalmente murió pese a los esfuerzos médicos.

La Fiscalía instruyó diligencias para establecer la dinámica del doble homicidio e identificar a los autores del ataque, quienes escaparon tras efectuar los disparos. Personal especializado quedó a cargo de levantar evidencia y revisar eventuales registros que permitan avanzar en la investigación.

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