Subsecretario Ramos por incendios en Biobío: “Nos preparamos para un escenario que puede ser aún peor”

En CNN Chile Radio, el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, abordó la reactivación de focos en la zona central de la región y reforzó el llamado a evacuar ante alertas SAE. También advirtió que la cifra de fallecidos podría aumentar, a la espera de confirmaciones en terreno de los organismos competentes.

El subsecretario del Interior, Víctor Ramos, entregó un balance por los incendios forestales en la Región del Biobío y advirtió que el escenario podría empeorar, en medio de reactivaciones de focos y nuevas evacuaciones por alerta SAE.

En conversación con CNN Chile Radio, la autoridad explicó que, pese a una “tregua” en el borde costero por cambios de temperatura, viento y humedad, la zona central no presenta el mismo comportamiento. Por lo mismo, indicó un desplazamiento hacia sectores como Laja y Florida, con foco en la estrategia de combate y la coordinación logística.

Ramos sostuvo que existen “siete focos activos” y que la llegada de refuerzos desde otras regiones exige orden operativo. “No sirve que llegue mucha ayuda y que nosotros no la podamos utilizar”, afirmó, al mencionar aspectos como abastecimiento de combustible, traslados, servicios de emergencia y vías despejadas.

Sobre las evacuaciones, apuntó a la alerta SAE que se activó nuevamente, luego de un periodo superior a 12 horas sin evacuaciones. En ese contexto, detalló que la alerta se concentró en sectores de Concepción, con mención a Patagual y áreas de interfaz urbano-rural cercanas a zonas como Palomares, San Jorge y El Pino, donde —según describió— persisten focos que podrían reactivarse con cambios de viento.

“La prioridad uno, dos y tres es salvar vidas”, recalcó, y llamó a evacuar apenas llegue una alerta SAE. “Todo lo demás se puede arreglar, pero la vida no”, añadió.

“Nos preparamos para un escenario que puede ser aún peor”

Consultado por la posibilidad de que aumente la cifra de fallecidos, Ramos sostuvo que los reportes corresponden a los organismos técnicos y persecutores, pero reconoció preocupación por lo que puedan constatar en terreno. “Estoy anhelando lo mejor, pero también nos preparamos para un escenario que puede ser aún peor”, indicó.

En la misma línea, sostuvo que 18 o 19 víctimas ya representan “una cifra alta” y que se requiere cautela hasta que Fiscalía, PDI y Carabineros verifiquen “palmo a palmo” zonas críticas como Lirquén y otros sectores afectados.

Respecto de solicitudes de toque de queda permanente en Tomé, el subsecretario afirmó que esa decisión corresponde a la Jefatura de la Defensa Nacional. Añadió que, por ahora, no existe anuncio de una medida permanente para toda la comuna y destacó como indicador que durante la noche no hubo detenidos, lo que —según dijo— refleja capacidad de control territorial.