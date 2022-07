Un joven de 17 años fue detenido tras lanzar bomba molotov en medio de una manifestación registrada en el frontis del Instituto Nacional.

El subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, aseguró que “el Gobierno aspira a que se rompa esa realidad de que no pasa nada. Quemar un bus es un delito de enorme gravedad. En general, y como práctica, el Ministerio del Interior, respecto a delitos de esta naturaleza, ha tomado la decisión de querellarse siempre“.

La autoridad de Interior aseguró que este tipo de incidentes “son delitos de extrema gravedad no sólo porque afectan un servicio público, sino porque está en riesgo la vida de las personas“.

Lee también: Profesores de Estación Central realizan paro y manifestación: Acusan incumplimiento de acuerdos por parte del alcalde

🔴 AHORA | Subsecretario Monsalve por incidentes en el Instituto Nacional: "Nos parecen hechos gravísimos y esperamos que no se produzca la impunidad". 📡 Señal en vivo https://t.co/Esutw9sM8x #NoticiasExpressCNN pic.twitter.com/5Y51wuiDF8 — CNN Chile (@CNNChile) July 25, 2022

“Afortunadamente, hasta el día de hoy no hemos tenido víctimas fatales, pero nadie está en condiciones de garantizar que la quema de un bus no termine en algún momento con un ciudadano fallecido porque no alcanzó a bajar, porque nadie se dio cuenta que estaba arriba”, reflexionó.

En ese sentido, el subsecretario aseveró que “hay un riesgo evidente, es un hecho gravísimo y la impunidad no es un camino para delitos de esa naturaleza”.

Finalmente, señaló: “Esperamos que producto de los registros visuales que hay de los hechos se pueda tomar detenidos al resto de las personas involucradas. Esperamos que no se produzca la impunidad”.