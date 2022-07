Los profesores y profesoras de los establecimientos educacionales de la comuna de Estación Central anunciaron un paro “de advertencia y manifestación” debido a un incumplimiento de acuerdos por parte del alcalde Felipe Muñoz en materias previsionales.

Desde la municipalidad señalaron en un comunicado que “como dirección del departamento de educación municipal (DEM) nos parece incompresible esta medida, dado que durante las vacaciones de invierno nos hemos reunido en dos oportunidades con los representantes del profesorado, estableciendo una agenda de trabajo”.

Carlos Díaz, presidente del Colegio de Profesores, sostuvo que “hay una situación de no pago de previsión y de salud a todo el profesorado de Estación Central. Además, hay otros elementos que tampoco se están pagando y eso nos parece gravísimo (…). En estricto rigor, es una apropiación indebida, por lo que no es un caso menor”.

El líder gremial recalcó que la “situación es muy grave”: “No queremos que esto se transforme en una segunda deuda histórica, por eso el día de hoy no se han iniciado las clases, hay una paralización de actividades porque se ha conversado en muchas ocasiones con el alcalde, pero no hay respuesta satisfactoria”.

“Nosotros lo que estamos pidiendo básicamente es que haya una solución concreta con tiempos precisos. El alcalde ha dilatado esta situación, son meses y meses a través de los cuales se ha venido negociando con la autoridad, pero son solo promesas, ya que no ha habido ningún cumplimiento”, añadió.

Finalmente, Díaz señaló que “el alcalde tiene hoy día la palabra. Él tiene que resolver y, por sobre todo, cumplir con la ley. A los profesores y a los asistentes de la educación diariamente se les exige que cumplan la ley, pero cuando la autoridad no la cumple, pareciera que no ocurre nada“.