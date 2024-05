Luis Gnecco sale a disculparse públicamente con el Presidente Boric: “Yo tampoco terminé mi carrera”

El actor fue consultado sobre el "ascenso de la nueva generación a puestos de poder" donde aseguró que como el país "lo llevan cabros que no le han trabajado un peso a nadie".

El actor Luis Gnecco causó revuelo esta semana después de sus críticas al Presidente Gabriel Boric y al Gobierno en general.

El actor fue consultado sobre el “ascenso de la nueva generación a puestos de poder” en el mundo y respondió de manera contundente en una conversación con La Segunda.

“¿Cómo es posible que un señor que no obtuvo su título nos esté gobernando? Este comentario es un poco ‘Patricia Maldonado’, pero hoy el país lo llevan cabros que no le han trabajado un peso a nadie”, expresó.

Las disculpas sinceras de Gnecco a Boric

Tras su crítica al Presidente, Gnecco salió a pedir disculpas, reconociendo que sus dichos fueron “medianamente polémicos”.

“Quiero ser muy serio, recientemente he dicho cosas en contra del Presidente. Quiero pedir disculpas públicas, no sé si ve este programa, pero también debo decir que yo no terminé mi carrera, solo tengo licencia secundaria. Sin embargo, a diferencia de él, yo no tendré una pensión vitalicia”, comentó en una entrevista con El Líbero.

“A veces, en este país, basta con decir un par de cosas medianamente polémicas para convertirse en titular de algo, especialmente siendo actor, ya que en general se nos asocia con ser complacientes con el gobierno actual”, añadió.