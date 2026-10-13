Senapred declara alerta roja para la Región Metropolitana por caída de granizos y tormenta eléctrica

La Dirección Regional de SENAPRED declaró este martes Alerta Roja Regional para la Región Metropolitana por evento meteorológico, vigente desde hoy y hasta que las condiciones lo ameriten, y canceló la Alerta Temprana Preventiva que regía desde la mañana.

La decisión se tomó en coordinación con la Delegación Presidencial Regional Metropolitana, luego de que la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) mantuviera dos alertamientos vigentes para la región:

Alerta AA178 , por tormentas eléctricas con probabilidad de precipitaciones fuertes en un corto período en la cordillera de la costa, el valle y la precordillera, emitida a las 15:22 horas.

, por tormentas eléctricas con probabilidad de en la cordillera de la costa, el valle y la precordillera, emitida a las 15:22 horas. Aviso A544-2, por probables tormentas eléctricas con riesgo de granizo y fuertes rachas de viento, emitido a las 7:21 de la mañana y vigente hasta la noche de este miércoles.

A ello se suma la Minuta Técnica del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), que calificó como moderada alta la posibilidad de aluviones y derrumbes en la precordillera, moderada en el valle longitudinal, baja a moderada en la cordillera y baja en la cordillera de la costa.

Casi 28 mil clientes sin suministro eléctrico

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), por su parte, informó 27.980 clientes sin suministro eléctrico en la región, con Quilicura y Lampa como las comunas más afectadas, con 7.782 y 6.396 clientes sin luz, respectivamente.

SENAPRED señaló que, con la declaración de la Alerta Roja, se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles para actuar y controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento.