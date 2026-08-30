Senador Squella defiende reforma de seguridad y descarta riesgos autoritarios: “Se requiere medidas extraordinarias”

El senador y presidente del Partido Republicano de Chile, Arturo Squella, defendió en el programa Influyentes de CNN Chile la agenda de seguridad y la reforma constitucional promovida por el oficialismo, respondiendo a los cuestionamientos transversales de juristas y parlamentarios que advierten presuntos riesgos iliberales en la propuesta del nuevo estado de excepción constitucional.

Frente a las advertencias de académicos y analistas sobre los alcances de la iniciativa, el parlamentario gremialista descartó que exista una intención de vulnerar contrapesos democráticos. “Quienes hemos dicho desde el año pasado, antes de la elección, que creemos efectivamente en que se está viviendo una situación extraordinaria, frente a lo cual se requiere también medidas extraordinarias y te salen con esta respuesta, la verdad es que evidentemente uno tiene que defender la posición”, sostuvo.

En esa línea, Squella abordó la controversia generada por el plazo de 120 días sin consulta parlamentaria inicial que contemplaba el proyecto original, aclarando la estrategia legislativa del oficialismo. “Cuando tú partes o inicias el trabajo legislativo sabiendo que al frente tienes personas que son de un corte más bien garantista, que tú necesitas a una porción importante de ellos para lograr una reforma constitucional… es evidente que en todos los proyectos de ley hay algo que queda para la conversación”, argumentó, confirmando que junto al senador de Renovación Nacional (RN), Andrés Longton, presentarán indicaciones para acotar las atribuciones sobre comunicaciones y control temporal.

Consultado sobre las posturas del oficialismo ante el crimen organizado y los modelos internacionales, el legislador respaldó las acciones enérgicas para recuperar zonas afectadas por bandas delictuales y descartó quiebres en la alianza de gobierno con Chile Vamos frente a la próxima realización del Foro de Madrid en Santiago. “Para lograr lo que hemos logrado en las últimas seis elecciones con todos quienes estamos hoy día en el oficialismo… no sería posible si no fuera por el concurso y la coordinación entre todos”, aseveró.

Finalmente, el timonel republicano descartó cualquier nexo de su colectividad con el estratega digital Fernando Cerimedo tras las declaraciones emitidas por figuras del sector político en La Tercera. “Por supuesto que lo descarto”, recalcó el senador Squella, añadiendo que “en los antecedentes públicos que se han ventilado salen con nombre y apellido personas en donde efectivamente se sabe que trabajaron, que no tienen nada que ver con nosotros”.