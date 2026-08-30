Ascanio Cavallo advierte “improvisación” del Gobierno en seguridad y RR.EE.: “No esperábamos que fuera así”

El periodista, analista político y Premio Nacional de Periodismo, Ascanio Cavallo, abordó en el programa Influyentes de CNN Chile la marcha de la administración del Presidente José Antonio Kast. Al ser consultado sobre el desempeño del Ejecutivo, el analista sostuvo que persisten señales de falta de experiencia política y de manejo en áreas clave de la gestión pública.

Al respecto, el profesional comparó este escenario con los inicios de administraciones anteriores y planteó que “en general, claro, un gobierno del que lo que se puede decir hoy día es que no esperábamos que fuera así”. A juicio de Cavallo, se proyectaba un escenario distinto: “Esperaba más orden interno, por un lado, y por otro lado una mayor aplicación a un Estado que debieron conocer. Es cierto que el Estado es complicado, es bien complicado”.

En materia de orden y combate a la delincuencia, Cavallo fue crítico sobre la tramitación de la reforma constitucional de seguridad pública que impulsa el Ejecutivo en el Congreso Nacional. “Lo absurdo es que tú propongas una reforma constitucional cuando estás en un macro período en el que se han rechazado dos proyectos de constitución”, enfatizó, añadiendo que “yo creo que apostó demasiado a que todo el mundo se iba a hincar ante cualquier proyecto de seguridad. Y eso salió mal”.

Asimismo, el analista analizó la política exterior tras los roces diplomáticos con Argentina en el Estrecho de Magallanes y la estrategia frente a Estados Unidos. “El Estrecho de Magallanes hoy día es un interés militar número uno”, afirmó, cuestionando las respuestas públicas de las autoridades: “Hay formas del Estado que la Cancillería tiene que proteger y que siempre protege. Me extraña que no tengamos a los principales protagonistas de esto como voceros en Santiago”.

Por último, Cavallo apuntó a la compleja relación del oficialismo con el debate público y los medios de comunicación. “Tenían una relación tensa con la prensa desde antes. No lo han resuelto completamente”, manifestó, rematando que el Ejecutivo transmite “entre ingenuidad, timidez, inexperiencia; todas estas cosas que uno no habría dicho de un gobierno como este. Uno habría pensado en un gobierno más seguro de sí mismo. Pero lo que muestra continuamente son inseguridades”.