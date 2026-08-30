Cuándo y dónde ver el debut de Tabilo y Barrios en el US Open

Alejandro Tabilo y Tomás Barrios debutarán este lunes en el cuadro principal del US Open, el último Grand Slam de la temporada, que se disputa en Nueva York hasta el 13 de septiembre.

Ambos son los únicos chilenos que quedan en competencia, luego de que Cristian Garin no lograra superar la fase de clasificación.

Tabilo, número uno de Chile y 25° cabeza de serie del torneo, enfrentará en primera ronda al alemán Yannick Hanfmann, 54° del ranking ATP.

Será el cuarto duelo entre ambos, con un historial favorable de dos victorias a una para el chileno.

Barrios, en tanto, que llegó al cuadro principal tras ganar tres partidos en la fase previa, debutará ante el belga Alexander Blockx, 32° del ranking, en el primer enfrentamiento entre ambos tenistas.

Los partidos se disputan entre el domingo y el martes

Los partidos de primera ronda del cuadro masculino se disputarán entre el domingo 30 de agosto y el martes 1 de septiembre, según el calendario oficial del torneo.

El encuentro de ambas raquetas nacionales está programado para no antes de las 13:50 de este lunes.

Tabilo disputará su encuentro en el Court 6 del complejo de Flushing Meadows, mientras que Barrios lo hará en el Court 7.

Los encuentros del US Open 2026 podrán seguirse por la señal de ESPN, que transmitirá una selección de partidos de cada jornada, mientras que la cobertura completa del torneo estará disponible a través de la plataforma de streaming Disney+.