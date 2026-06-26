Senador Cruz-Coke defiende su inhabilitación en AC contra exministro Grau: “Hoy es él, pero mañana va a ser Quiroz”

El senador y presidente de Evolución Política (Evópoli), Luciano Cruz-Coke, aseguró este viernes que su inhabilitación en la votación de la acusación constitucional en contra del exministro de Economía, Nicolás Grau, fue “como un acto de fair play (juego limpio)”.

El parlamentario ya había anunciado el pasado miércoles que se restaría del proceso en la Cámara Alta contra la exautoridad. Al ser consultado por el tema en Tele13 Radio, Cruz-Coke recordó que antes de la votación criticó el libelo contra el exsecretario de Estado de Gabriel Boric al decir que “la ineptitud no es infracción constitucional”.

“Nosotros señalamos, y yo en particular, que había que parar el show de las acusaciones constitucionales, que la ineptitud no es infracción constitucional. Esto, al parecer, estimaron que pude haber ido más allá en mi calidad de jurado, en vista de que los senadores sancionamos las acusaciones. Estimaron que estaba incumpliendo las reglas procedimentales y, por ende, decidí, como acto de fair play, inhabilitarme para tal efecto“, contó.

Asimismo, abordó las críticas de otros parlamentarios a sus declaraciones: “No tengo cómo estimar lo que ellos consideran que es serio, justo y prudente. Ellos están entablando una acusación constitucional en la cual yo he trasuntado mi desacuerdo. Creo que fue Johannes Kaiser, Pamela Jiles; si ellos consideran eso, no tengo problema en inhabilitarme”.

En esa línea, sostuvo que la decisión le da “cierta libertad en términos de poder decir lo que pienso; estar en estos debates con mordaza me parece que es un absurdo”.

Pese a estar en desacuerdo con la acusación constitucional, el senador señaló que “puede coincidir en que Nicolás Grau fue un pésimo ministro (…) Le quedó grande el poncho, no hizo bien su tarea”.

Añadió que “hoy es Grau, pero mañana va a ser el ministro Quiroz, y pasado mañana la ministra de Educación y después el ministro Arrau y así vamos a seguir, mal utilizando una herramienta, porque por más mal que lo haga un ministro en materia fiscal, la infracción constitucional habría que estirar mucho la norma”.