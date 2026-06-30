Senado rechaza acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau

Durante la tarde de este miércoles, el Senado rechazó la acusación constitucional presentada contra el exministro Nicolás Grau.

El senador de Renovación Nacional (RN), Andrés Longton, sostuvo durante su intervención en la Sala de la Cámara Alta que, si bien reconoce que existió un “manejo fiscal deficiente”, no solo durante la gestión de Grau, sino también en el período en que Mario Marcel se desempeñó como titular de la billetera fiscal. Sin embargo, subrayó que una acusación constitucional “no debe confundirse con mecanismos de evaluación política” y que, en este tipo de casos, se debe actuar con “prudencia”. Asimismo, enfatizó que, a su juicio, no está acreditada una infracción a la Constitución ni al principio de probidad.

Por su parte, la legisladora de la Democracia Cristiana (DC), Yasna Provoste, enfatizó que la acusación constitucional es la “herramienta más grave que tiene el Congreso” y sostuvo que esta se presentó de manera tardía, buscando perseguir a una persona. “No tiene mérito alguno”, remarcó.

Por otro lado, la senadora del PNL, Vanessa Kaiser, planteó: “¿Quién va a invertir en un país en el que, tras la salida de un gobierno, quedan este tipo de cuentas públicas y, en definitiva, no se exigen las responsabilidades correspondientes? ¿Ustedes en serio creen que los ciudadanos no quieren que existan responsables? Yo, la verdad, no creo en una ciudadanía que le diga al juez: ‘¿Sabe qué? No se querellen contra los criminales y/o responsables porque estamos cansados de las querellas’. Lo que más queremos los chilenos es que se establezcan las responsabilidades que correspondan y lo que menos queremos —nosotros, que amamos la democracia— es que se crea que aquí existe un grupo de personas con intereses comunes, que han salido a la luz en distintos casos, y que se están defendiendo en contra de las necesidades de transparencia y rendición de cuentas que exige una ciudadanía informada y responsable”.

En el cierre de las intervenciones, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, remarcó que, entre las funciones de los legisladores en un proceso como este, está actuar de manera responsable, escuchar los argumentos y resolver conforme a la ley y la Constitución. “El Senado no puede actuar movido por la presión del momento”, aseveró.

El libelo contra el extitular de Hacienda se fundamentaba en cuatro capítulos, en los que se le atribuía la infracción al principio de probidad consagrado en la Constitución; la vulneración del deber de coordinación y de la unidad de la gestión financiera del Estado; la vulneración del principio de universalidad presupuestaria; y la vulneración del deber de coordinación entre el programa financiero de mediano plazo y los presupuestos anuales. Todos los capítulos fueron rechazados durante la votación.

Cabe recordar que los senadores Vlado Mirosevic, Claudia Pascual y Luciano Cruz-Coke decidieron inhabilitarse de la votación. En tanto, se informó que el senador Manuel José Ossandón se encontraba con permiso constitucional desde el 29 de junio.

⚖️🇨🇱 Senado rechaza acusación constitucional La Sala del Senado rechazó la acusación contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau tras una jornada de debate y votación 🏛️ 🗳️ Resultado por capítulos:

✔️ Cap. 1: 25 en contra, 16 a favor, 4 abstenciones

✔️ Cap. 2: 32 en contra, 9… pic.twitter.com/zcAwzVAuBQ — Senado Chile (@Senado_Chile) June 30, 2026

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