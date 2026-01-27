Senado ratificó en forma unánime a Jorge Zepeda como nuevo integrante de la Corte Suprema

Zepeda se desempeña desde hace más de 40 años en el Poder Judicial.

Con 37 votos a favor, el Senado ratificó el nombre de Jorge Zepeda como nuevo integrante de la Corte Suprema.

Estoi, tras el oficio del presidente Gabriel Boric en el cual solicitaba el acuerdo para el nombramiento del juez de la Corte de Apelaciones de Santiago, quien se desempeña en el Poder Judicial desde hace 42 años.

Su ingreso se produce por el cupo vacante que dejará Juan Eduardo Fuentes.

Zepeda integró la quina por derecho propio, al ser el magistrado que lleva más tiempo en el Poder Judicial.

Ante las instancias parlamentarias, el juez afirmó que su trayectoria ha estado “marcada por la responsabilidad en implementar reformas trascendentales, aplicar nuevas normativas y resolver conflictos complejos, siempre con irrestricto apego a la Constitución Política de la República, a la ley y a los principios de probidad y ética judicial”.

Dicho recorrido “no solo refleja una trayectoria, sino también liderazgos en procesos de cambio, consolidando una labor orientada a fortalecer la confianza en la justicia y garantizar su eficacia en la ciudadanía, dentro del marco constitucional y legal que rige nuestro Estado de Derecho”.

Jorge Zepeda comenzó su carrera como juez de Letras de Andacollo en 1983. Tras ello, se desempeñó como magistrado en Ovalle, Punta Arenas y Santiago.

El octubre de 1996 llegó a ser ministro de la Corte de Apelaciones de La Serena, ejerciendo como presidente de la instancia en 2000.

Ya en 2021 fue nombrado ministro del tribunal de alzada de Santiago, el cual lideró el 2016. Desde 2019 en adelante ha integrado la Corte Suprema en calidad de suplente.