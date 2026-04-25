Se prevén hasta -2°C: Emiten advertencia agrometeorológica por heladas desde Valparaíso al Biobío

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) decretó advertencia agrometeorológica por heladas en la zona centro y sur del país.

El ente detalló que el fenómeno, causado por la “presencia de un anticiclón frío”, golpeará seis regiones durante este domingo 26 y lunes 27 de abril.

En esta línea, entregaron una serie de recomendaciones ante el pronóstico de bajas temperaturas mínimas en distintos sectores entre las regiones de Valparaíso al Biobío, incluyendo cordillera de la costa, valles y precordillera.

“Se recomienda a los agricultores tomar medidas preventivas ante eventuales heladas”, advirtieron, junto con señalar que estas condiciones podrían afectar especialmente a los cultivos más sensibles si no se toman resguardos oportunos.

En ese sentido, explicaron que quienes cuenten con sistemas de riego antiheladas deben activarlos con anticipación, “evaluando previamente si las temperaturas pronosticadas podrían afectar negativamente sus cultivos”.

“Se sugiere utilizar mantas protectoras que ayuden a conservar la temperatura de los cultivos. En hortalizas, estas deben instalarse directamente sobre las plantas; en frutales, se recomienda cubrirlos en la medida de lo posible”, agregaron.

Para quienes no dispongan de estos mecanismos, especialmente en producciones de subsistencia, aconsejaron “realizar riegos manuales abundantes, tanto sobre los cultivos como en el suelo, para mantener una mayor humedad y mitigar el efecto de las bajas temperaturas”.

En el ámbito pecuario, llamaron a resguardar a los animales frente al frío “manteniéndolos en galpones y controlando las condiciones ambientales internas”, mientras que, en cuanto a la producción apícola, instaron a “mantener las colmenas protegidas y cubiertas”.